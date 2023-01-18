Доктор медицинских наук Пшеничная: пока на долю гриппа В приходится каждый пятый случай заболевания

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18 января 2023, 11:53 Источник: Российская газета

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, грозит ли России новая волна гриппа, на этот раз гриппом В.

По её словам, сейчас большинство людей болеет свиным гриппом (А/Н1N1pdm09), а грипп типа В составляет чуть менее 20% случаев. Однако специалист не исключает, что статистика может поменяться. «Обычно вирусы гриппа В составляют не более 30-40 процентов в общей структуре выявляемых респираторных вирусов, да и то в отдельные годы», – сказала Наталья Пшеничная.

При этом эксперт отметила, что грипп В чаще всего начинает активно проявляться именно во второй половине эпидемического сезона – «на пике и спаде заболеваемости в целом». Так что инфекция скоро пойдёт на спад, заявляет специалист.

«Пока на долю гриппа В приходится каждый пятый случай заболевания, обычно распространение этой группы штаммов не столь тотально», – добавила Пшеничная.