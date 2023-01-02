В список жизненно необходимых лекарств не попали важные препараты

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 января 2023, 18:40 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

В России утверждены изменения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год. Список расширен на пять позиций, при этом в него не вошли 15 современных лекарств, которые были утверждены специальной комиссией Минздрава РФ.

«Впервые за много лет в список жизненно необходимых и важнейших лекарств на следующий год не был включен целый ряд рекомендованных препаратов, более того, ни один препарат не включен в перечень высокозатратных нозологий», - сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) и глава организации «Общество больных гемофилией» Юрий Жулев.

Одним из примеров является антивирусное средство «Глекапревир + пибрентасвир» - первый и единственный зарегистрированный в России препарат, которым можно лечить хронический гепатит С у детей до 12 лет. Им можно полностью подавить вирус. То есть дети после курса приема полностью выздоравливают, могут дальше расти и жить обычной здоровой жизнью.

«Пациентское сообщество крайне озабочено этой ситуацией. Дело в том, что по перечню препаратов для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН) уже были сформированы заявки на следующий год. Пациенты с хроническими инвалидизирующими заболеваниями, такими как онкогематологические и другие виды рака, гемофилия, рассеянный склероз, конечно же, рассчитывали, что в будущем году им станет доступна инновационная, а значит, более эффективная терапия», - пояснил Юрий Жулев.

В ВСП предполагают, что, при принятии решения об утверждении перечня негативную роль сыграли риски роста нагрузки на федеральный, региональные бюджеты и бюджет ОМС.

Тем не менее в перечень ЖНВЛП включено сразу несколько важных лекарств - препарат для снижения артериального давления «Рамиприл», комбинированный антибиотик «Цефотаксим + сульбактам», дорогой французский противоопухолевый препарат «Пэгаспаргаза», комбинированный антиретровирусный «Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин» для лечения ВИЧ-инфекции, а также метаболическое средство «Кальция полистиролсульфонат».



