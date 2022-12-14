На фоне роста спроса платные врачи стали походить на бесплатных

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 декабря 2022, 17:41

Ноябрьский опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал: каждый второй россиянин считает, что на здравоохранение власти выделяют недостаточные средства. В то же время исследование Всероссийского союза пациентов показало, что с 7 до 12% выросла доля пациентов, которые удовлетворены оказанием услуг в рамках системы медицинского страхования (ОМС).



Частные медицинские организации лихорадит в этом году. С одной стороны, гражданам стало труднее лечиться за границей – и это новые возможности для российского рынка. С другой, народ беднеет и уезжает – для частников это означает потери постоянных пациентов. После введения первой волны санкций весной население бросилось, в частности, лечить зубы, опасаясь что вот-вот не станет качественных препаратов и материалов. Стоматологи взвинтили цены и неплохо заработали. Но следом рынок «просел»: многим качественное обслуживание стало не по карману. А на горизонте уже виднеются новые крутые горки.



Уже к 2015 г. число коммерческих медицинских организаций России превысило 35 тысяч. Они давали работу 200 тыс. врачей. Правда, треть из них параллельно трудилась в учреждениях Минздрава.



В министерстве настолько обеспокоились конкуренцией с частными клиниками, что глава Минздрава Вероника Скворцова предлагала ввести для них двойное лицензирование, исходя из «территориального планирования». Логика простая: если в районе есть поликлиника с лором, хирургом, неврологом и окулистом, то частную клинику здесь открыть не разрешат. Инициатива не прошла: в Федеральной антимонопольной службе назвали предложения Скворцовой антиконституционными.



Несколько лет назад аналитики Минздрава озвучили сумму, которую россияне тратят на лечение за рубежом, – около 100 млрд рублей ежегодно. Хотя по факту есть хорошие возможности поддерживать здоровье дома. Перед эпидемией коронавируса на долю России приходилось не более 0, 4% рынка медицинского туризма. А в конце Международного индекса медицинского туризма мы оказались не столько из-за низкой компетенции врачей, сколько от провалов комплексных: то персонал по-английски не говорит, то простыни рваные, то питание «блокадное». В российской консульской практике нет категории «медицинская виза», хотя прибывающие на лечение – это не просто туристы. А вдруг потребуется задержаться на обследование? Или, наоборот, вернуться в Россию через месяц? «Заинтересованная страна» вроде Германии штампует медвизы сроком на 6 месяцев. А в Малайзии, если у пациента экстренный случай, могут и вовсе отложить оформление въездных документов на потом.



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