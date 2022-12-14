Из-за пандемии коронавируса общество забыло о кори, которая ещё опаснее

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14 декабря 2022, 17:24 Источник: Независимая газета

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врачи утверждают, что в период пандемии коронавируса общество забыло о вакцинации против кори. По данным ВОЗ, в прошлом году 40 млн детей пропустили прививку. В итоге в разных странах увеличилось число заболевших.

Например, в этом году в Санкт-Петербурге выявили 14 инфицированных детей моложе 17 лет. Хоть и количество невелико, специалисты утверждают, что в скором времени эпидемия заявит громко о себе по всему миру. Для сравнения: в прошлом году в России был зарегистрирован один заболевший.

Врачи напоминают: болезнь протекает тяжело, даже у взрослых. Более того, есть риск получить осложнения. Например, слепоту, поражение слуха и даже рак крови. Чтобы обезопасить себя, медики рекомендуют сделать прививку. Однако важно помнить о противопоказаниях: беременность, аллергия, заболевания крови. Если человек не вакцинировался и не переболел корью, у него есть высокие риски заразиться.

Сотрудники ВОЗ утверждают, что ближайшие год-два будут сложными, но нужно сделать всё возможное, чтобы заболевших было как можно меньше. Если не прилагать усилия, то ситуация будет хуже, чем с коронавирусом.