Заражение Covid-19 может коснуться 60% населения Китая, в случае отхода от политики «нулевой терпимости»

Пекин начал постепенно отходить от политики «нулевой терпимости» к Covid-19, которая привела к массовым протестам. Однако система здравоохранения уже озвучивает опасения, что это решение вызовет новый скачок числа заболевших.
По мнению Фэн Цзыцзяня, советника по противодействию COVID-19 в Китае, заражение может вскоре коснуться 60% населения страны, а это 840 млн человек. В ближайшие месяцы будут праздники, и многие отправятся к друзьям и родственникам, из-за чего скорость распространения вируса увеличится. И несмотря на то, что основной штамм в Китае сегодня — «Омикрон», это не обнадёживает медицинских работников.
Ожидается, что снятие ограничений будет связано с обязательной вакцинацией и ревакцинацией населения, особенно пожилого возраста. Это вызвано опасениями Пекина столкнуться с масштабным заражением в феврале, когда начнётся сезон простудных заболеваний, и одновременно будет пик новогодних праздников. Горький опыт США, потерявшей в пандемию более миллиона человек, также волнует Китай.
Несмотря на снятие ограничений, люди остаются встревожены COVID-19 из-за новостей о новых штаммах, которые выявляют местные специалисты.
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