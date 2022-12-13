А если одновременно: как протекает болезнь при заражении сразу гриппом и ковидом и возможно ли такое

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13 декабря 2022, 11:50 Источник: Известия

Фото: Unsplash.com

Врачи предположили, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом может даже облегчить состояние пациента. Однако точного подтверждения этих наблюдений нет. К тому же, медики предупреждают – ковид может долго оставаться в имунных клетках человека, заставляя их слишком сильно реагировать на вирус гриппа.

Свиной грипп быстро и уверенно шагает по стране. Насморк, заложенный нос, высокая температура, слабость – все это симптомы гриппа. То же самое нам говорили и про ковид. Более того – пациенты с ОРВИ тоже часто теряют обоняние. Эти два вируса действительно очень схожи. Причем, ПЦР-тесты не всегда показывают правильный результат.

Некоторые врачи отмечают, что если больной гриппом подхватил еще и коронавирус (а да, такое возможно!), то удивительно, но его состояние становится немного лучше. Однако затем все равно может наступить ухудшение.

Внешнее улучшение можно объяснить тем, что, вероятно, снижается интенсивность иммунного ответа, от которого зависит тяжесть протекания болезни. В теории это выглядит так: клетка заражается одним вирусом и изменяет работу своих генов, потом добавляется еще и второй – и тут уже реакция организма может быть необычной.

До конца коинфекция еще не изучена. Исследования китайских ученых показывают, что одновременное заражение как минимум не повышает вероятность смертельного исхода.

Легкое течение ковида и гриппа лечится примерно одинаково. А вот уже если дело зашло дальше, то необходим персонифицированный подход, и принимать решения должны не в поликлинике, а специалисты медицинских стационаров.