Чтение интересных книг может улучшить память у пожилых людей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 декабря 2022, 16:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Как оказалось, чтение действительно приносит пользу, особенно если речь идёт об увлекательных книгах. Именно эти сведения были приведены Институтом передовых наук и технологии Бекмана. Результаты проведенного исследования уже опубликовали в журнале Frontiers in Psychology. С возрастом у людей начинает ухудшаться рабочая и эпизодическая память. Но при чтении эпизодическая позволяет помнить, что происходило в предыдущих главах книги и осознавать текущую ситуацию. А рабочая – отвечает за отслеживание событий в прочтенных абзацах.

В своём исследовании учёные решили изучить причинно-следственную связь между чтением и памятью. Для этого они использовали разные книги – от научной литературы до детектива и сложных художественных произведений. Книги выдали пожилым участникам в электронном виде, чтобы они могли их прочитать на своих планшетах. На самих устройствах предварительно установили специальное приложение, отслеживающее прогресс в чтении и проводящее анкетирование участников испытания. Все, кто принимал участие в исследовании, читали по 90 минут в день 5 дней в неделю в течение 8 недель. Контрольной группе полагалась более сложная задача – решение языковых головоломок.

Перед стартом эксперимента у участников оценили когнитивные навыки. По прошествии 8 недель авторы снова проверили эти навыки. И в конце концов, учёные сделали вывод, что у читающих волонтёров чтение значительно укрепило память, как рабочую, так и эпизодическую. Это открытие может помочь в работе над решением вопросов с болезнью Альцгеймера.