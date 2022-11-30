ВОЗ просит больше денег, но людям лучше не становится

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 ноября 2022, 17:43

По прогнозам ВОЗ, до 2030 года расходы на медицину в мире могут вырасти на 300 млрд долларов – а всему виной, оказывается, недостаточная физическая активность населения. Также появится 500 млн новых случаев, вызванных неинфекционными заболеваниями – в основном гипертонией и депрессией. Чтобы предотвратить этот кошмар, ВОЗ предлагает дать ей новую кучу денег на продвижение плана с 29 целевыми показателями по вовлечению человечества в более активный образ жизни. Хотя, если оглянуться вокруг, все только и озабочены тем, сколько шагов сегодня прошли, что съели и что показал анализ мочи. Однако внезапная преждевременная смерть – один из главных страхов землян.



Не существует прямой связи между ростом расходов на медицину и ухудшением здоровья населения. Скорее наоборот: человек, который чаще тратит деньги на анализы и диагностику, легче болеет и дольше живёт. Но если внушать относительно здоровому человеку, что он неприлично себя запустил и вот-вот двинет копыта, это может спровоцировать его на саморазрушающее поведение. По принципу доминанты на смену полезным и радостным мыслям приходят страх и чувство вины. Невроз не только способствует развитию всевозможной психосоматики, но и заставляет искать из него выходы. И это давно поняли в фарминдустрии. В мировом бестселлере Скотта Стоссела «Век тревожности» рассказывается, что к началу 1980-х никаких панических атак ещё не существовало. А десятилетие спустя 11 млн американцев с таким диагнозом сидели на имипрамине – одном из первых массовых антидепрессантов. Но выиграли ли больные? Сложный вопрос. С одной стороны, медикализация депрессии и тревожности помогла снять стигму с состояний, которые прежде считались эмоциональной распущенностью, и подарила людям возможность облегчить страдания. С другой стороны, расширение клинических категорий психических заболеваний привлекло в сети фармацевтических компаний огромное число психически здоровых людей. Если динамика сохранится, к следующему столетию на транквилизаторах будет сидеть полмира.



Граждане осознали: это их здоровье, их выбор и ответственность за него будут нести именно они. А дойти в этой заботе до крайностей им вряд ли позволят другие проблемы, на которые столь богата российская жизнь.



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