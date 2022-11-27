Ученые из Шотландии выяснили, что рекомендация выпивать в день 2 литра воды ошибочна

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27 ноября 2022, 17:34 Источник: BBC

Вода. Фото: Keystone Press Agency/globallook.com

Рекомендации диетологов выпивать в день не менее восьми стаканов воды не вполне точны. К такому мнению пришли в результате исследования ученые из Университета Абердина в Шотландии, сообщает BBC.

Как утверждают авторы исследования, в котором приняли участие 5604 человека из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет, около половины дневной нормы жидкости человек получает с пищей, поэтому два литра воды пить необязательно — достаточно будет полутора — 1,8 литра в день.

«Изначальное измерение дневной потребности в два литра - это результат небольшой ошибки. Вода, которую мы должны пить, - это разница между общей дневной потребностью и тем, что мы получаем с пищей», - сказал один из авторов исследования профессор Джон Спикмен.

Ранее диетолог Римма Мойсенко посоветовала проверять питьевую воду в лабораториях.