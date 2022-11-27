RT: Гастроэнтеролог Габуев считает полезными для утреннего рациона бананы, яблоки и грейпфруты

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27 ноября 2022, 14:01 Источник: RT

В беседе с RT врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев посоветовал включить в утренний рацион бананы, грейпфруты, яблоки, киви.

По его мнению, у бананов есть много полезных свойств: они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отёков, в них содержится Калий и Магний, в одном банане содержится 9% от суточной нормы Калия.

Употребление банана утром нормализуют артериальное давления, фрукт хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и дает организму необходимую утреннюю энергию.

Но людям страдающим диабетом необходимо с осторожностью относиться к употреблению бананов.

Собеседник RT заявил, что содержится Магний, но в одном банане его содержится не больше 10% от суточной нормы и такое небольшое количество магния не влияет на внутренние органы человека.

По словам Азамата Габуева, наш рацион всегда должен быть сбалансирован, поэтому употреблять в пищу чрезмерное количество чего-либо, в том числе бананов, не стоит.

Полезны для организма грейпфруты и киви.

Гастроэнтеролог отметил, что грейпфрут положительно влияет на иммунитет, так как содержит много необходимого организму витамина С, калия и клетчатки.

Киви богат ферментом актинидином, в киви есть витамины В, С, К, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые содержатся и в мякоти и в кожуре ягоды.

Врач посоветовал употребление яблок, в их кожуре содержится клетчатка, помогающая работе пищеварительной системы органов человека, яблоки хорошо помогают нормализовать количество холестерина в организме.





