Интернет и противозачаточные таблетки привели к росту заболеваемости сифилисом в Германии, США, Японии

Германию захватила волна заболевания сифилисом и другими венерическими болезнями, включая гонорею и хламидиоз. По информации Института Коха, за первое полугодие 2022 г. в стране выявлено 4334 случая заражения сифилисом, что на 480 случаев больше, чем за тот же период прошлого года (тогда было зарегистрировано 3854 случая).
С учётом того, что эти данные являются официальными, они не раскрывают всего масштаба сложившейся ситуации. Проведённые опросы показали, что около 2/3 респондентов при подозрении на заражение половым путём предпочитают не ходить к врачу из чувства стыда. Положение осложняет приобретение бактериями, провоцирующими появление сифилиса, устойчивости к антибиотикам.
Помимо Германии, активный рост половых заболеваний зафиксирован в Соединённых Штатах Америки (более 52 тысяч заболевших за год, что является максимальным значением с 1948 г.) и в Японии. На 16% выросло число заболевших ВИЧ.
Причинами вспышки венерических заболеваний эксперты называют активное распространение женских противозачаточных препаратов, начиная с 60-тых годов 21-го века, а также появление социальной сети Internet, через которую проще найти партнёра.
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