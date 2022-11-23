В мире замечена тенденция гуманизации карантинных мер по коронавирусу

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23 ноября 2022, 19:40

Китай встретил новую волну пандемии, которую предрекали аналитики. За один только понедельник заражено 27 тысяч китайцев. Прогноз экспертов касался не только Поднебесной, но и стран Европы. И он сбывается.



Сообщают, что происходит распространение COVID-19 в Италии, Японии, Франции, Южной Корее, и ситуация в этих странах обстоит хуже, чем в Китае. Заразившихся в Швейцарии, Австрии, Словении намного больше, чем в Китае или США. Пандемия при этом не вызывает у населения такой паники, которая была раньше, поскольку большая часть в этих странах уже привита или перенесла заболевание и надеется на иммунитет. Рассчитывают также на то, что очередной штамм окажется менее опасным, что характерно для инфекционных заболеваний.



В мире замечена тенденция гуманизации карантинных мер, особенно это касается Китая, в котором за 3 года жители устали от строгих ограничений, связанных с пандемией. При этом китайцы, привыкшие к маскам как к способу защиты от пыли и смога во время песчаных бурь, продолжают терпимо относиться к решениям властей.