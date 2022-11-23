В мире замечена тенденция гуманизации карантинных мер по коронавирусу

Китай встретил новую волну пандемии, которую предрекали аналитики. За один только понедельник заражено 27 тысяч китайцев. Прогноз экспертов касался не только Поднебесной, но и стран Европы. И он сбывается.
Сообщают, что происходит распространение COVID-19 в Италии, Японии, Франции, Южной Корее, и ситуация в этих странах обстоит хуже, чем в Китае. Заразившихся в Швейцарии, Австрии, Словении намного больше, чем в Китае или США. Пандемия при этом не вызывает у населения такой паники, которая была раньше, поскольку большая часть в этих странах уже привита или перенесла заболевание и надеется на иммунитет. Рассчитывают также на то, что очередной штамм окажется менее опасным, что характерно для инфекционных заболеваний.
В мире замечена тенденция гуманизации карантинных мер, особенно это касается Китая, в котором за 3 года жители устали от строгих ограничений, связанных с пандемией. При этом китайцы, привыкшие к маскам как к способу защиты от пыли и смога во время песчаных бурь, продолжают терпимо относиться к решениям властей.
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