Россияне стали жить дольше

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 ноября 2022, 14:17

Геронтологи отмечают, что в России выросли показатели продолжительности жизни. В настоящее время на территории государства проживают:





37000 человек, переступивших 100-летний порог;

свыше 700000 – граждане старше 90 лет;

около 7 миллионов – старше 80-ти лет.



Всего в Российской Федерации живёт 34 миллиона человек старше 60 лет. Помимо роста продолжительности жизни растёт и глубина старения.



Самой пожилой является россиянка, отметившая своё 107-летие. Год её рождения – 1915, т. е., она родилась ещё во времена царской России.



В Москве проживает свыше 3 миллионов пенсионеров, это каждый четвёртый столичный житель. Средняя продолжительность жизни москвичей – 74,55 лет. Это третье место по России. Первое занимает Ингушетия (80,52 года), второе – Дагестан (76,59 лет).



Средняя продолжительность жизни по России составляет 70,06 лет.