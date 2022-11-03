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Аргументы Недели Здоровье 13+

Россияне стали жить дольше

, 14:17

Россияне стали жить дольше

Геронтологи отмечают, что в России выросли показатели продолжительности жизни. В настоящее время на территории государства проживают:

  • 37000 человек, переступивших 100-летний порог;
  • свыше 700000 – граждане старше 90 лет;
  • около 7 миллионов – старше 80-ти лет.


Всего в Российской Федерации живёт 34 миллиона человек старше 60 лет. Помимо роста продолжительности жизни растёт и глубина старения.

Самой пожилой является россиянка, отметившая своё 107-летие. Год её рождения – 1915, т. е., она родилась ещё во времена царской России.

В Москве проживает свыше 3 миллионов пенсионеров, это каждый четвёртый столичный житель. Средняя продолжительность жизни москвичей – 74,55 лет. Это третье место по России. Первое занимает Ингушетия (80,52 года), второе – Дагестан (76,59 лет).

Средняя продолжительность жизни по России составляет 70,06 лет.

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