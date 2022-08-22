За сутки в Челябинской области заболело ковидом 370 человек, но никто не умер

Количество пациентов с коронавирусом в регионе приближается к 4 тысячам.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 370 человек, в том числе 14 школьников. В это же время выписался по выздоровлению 251 человек. На анализ для подтверждения коронавируса направлено 4 837 пациентов. Смертей не зафиксировано ни одной.
На 22 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 3 805 человек.
В стране ситуация за сутки улучшилась, количество заболевших снизилось на 8%. Однако в 29 регионах отмечено увеличение количества госпитализаций. Умерло от ковида 57 человек.