За сутки в Челябинской области заболело ковидом 370 человек, но никто не умер

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22 августа 2022, 11:32 Анна Семенова

Коронавирус поражает каждый день все новых пациентов. Фото: ru.freepik.com

Количество пациентов с коронавирусом в регионе приближается к 4 тысячам.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 370 человек, в том числе 14 школьников. В это же время выписался по выздоровлению 251 человек. На анализ для подтверждения коронавируса направлено 4 837 пациентов. Смертей не зафиксировано ни одной.

На 22 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 3 805 человек.

В стране ситуация за сутки улучшилась, количество заболевших снизилось на 8%. Однако в 29 регионах отмечено увеличение количества госпитализаций. Умерло от ковида 57 человек.