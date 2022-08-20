За сутки в Челябинской области заболело ковидом 328 человек

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20 августа 2022, 09:26 Анна Семенова

Более 3500 человек болеет ковидом на Южном Урале. Фото: ru.freepik.com

Сегодня в регионе переносят вирус более 3500 человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 328 человек, в том числе 11 школьников. В тот же период выздоровело и выписалось 63 человека. На анализ для подтверждения коронавируса отправили 6 412 пациентов с симптомами ОРВИ. Скончался, не справившись с болезнью, один человек.

На 20 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 3 568 человек.

Инфекционисты настоятельно рекомендуют не забывать о вакцинации, особенно перед сезоном простуд. В первую очередь защитить себя должны пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также стоит привиться от ковида тем, кто еще ни разу не сделал этого.

Важно получить вакцину и подросткам, совместить ее можно с прививкой от гриппа.