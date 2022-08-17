Эндокринолог Оксана Михалева утверждает что вино и шоколад положительно влияют на либидо

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 августа 2022, 22:48

Фото: unsplash

Питание оказывает разное влияние на либидо. Так, крепкий алкоголь и тяжелая пища ослабляют половое влечение, в то время как шоколад и вино обладают положительным эффектом, об этом сообщают "Народные Новости".

Как рассказала врач-эндокринолог, на либидо очень сильно влияет рацион. Например, если у человека нарушение питания, способствующее ожирению, то половина мужчин имеют проблемы со своим здоровьем. Для женщин избыточный вес тоже представляет опасность.

Также к ослаблению либидо ведут крепкий алкоголь, мясная продукция и тяжелая, жирная пища. Однако цельнозерновые злаки, свежие овощи и фрукты, рыба и морепродукты помогают его усилить. Схожим эффектом обладают постное мясо птицы, растительное масло, орехи, авокадо. Также в некоторых случаях позитивно влияет на половое влечение сухое вино, шоколад, специи.