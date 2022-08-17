За прошедшие сутки ковид подтвердился у 311 южноуральцев

В том числе заболели 12 школьников.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 311 человек, в том числе 12 школьников.
В тот же период выздоровели и выписались 280 человек. На анализ направили 6 631 человека с симптомами ОРВИ. Скончался один человек.
На 17 августа в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 797 человек.
Врачи назвали основные симптомы заражения новыми видами омикрона ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75. Это головная боль, осиплость голоса, насморк, поражения желудочно-кишечного тракта, повышенная потливость и нарушения сна.