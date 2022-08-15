Мёд может стать причиной болезни

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15 августа 2022, 16:13

Фото: unsplash

Мёд - полезное дополнение к десерту. Многие считают, что это вкусное лакомство самое безопасное, но это не так. Почему же мёд нельзя употреблять в большом количестве рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает "Радио 1".

Диетолог заявила, что из-за высокого содержания сахара в продукте, его стоит употреблять не более двух чайных ложек в день.

«Есть распространённое мнение, что мёд полезен и оказывает бактерицидное действие, он входит в состав многих рецептов, поэтому его можно есть всем. Но это не так: по калорийности и способности повышать уровень сахара в крови это тот же сахар», — пояснила Соломатина.

Эксперт отметила также, что повышенная глюкоза может нарушить здоровье человека, а людям уже страдающим, например, от диабета, стоит воздержаться от употребления меда.

«При повышении уровня глюкозы сахар будет разъедать сосуды, и в наиболее тонких местах возможны осложнения. Человек может ослепнуть, могут быть проблемы с почками. А вообще самое опасное — развитие деменции, инсульты, инфаркты, психиатрические проблемы», — сказала специалист.