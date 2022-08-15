Количество заболевших за сутки ковидом южноуральцев превысило 300 человек

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15 августа 2022, 11:36 Анна Семенова

Коронавирус особенно опасен, когда он сочетается с гриппом. Фото: ru.freepik.com

Уровень заболеваемости в регионе растет.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано довольно много больных, у кого подтвердился коронавирус. Их 304, в том числе 11 школьников. Это самая большая цифра за последние несколько месяцев. Выздоровели за тот же период 269 человек. На ПЦР-тест было направлено 4 922 пациента с симптомами ОРВИ. Умер от ковида один человек.

На 15 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 701 человек.

В Роспотребнадзоре еще раз подчеркнули, что россиянам не стоит пренебрегать ношением масок в общественных местах. Близится сезон острых респираторных инфекций, и если заболеть одновременно гриппом и коронавирусом, последствия могут быть крайне тяжелыми. Необходимо вакцинироваться и от ковида, и от гриппа, тогда поражения организма будут минимальными.