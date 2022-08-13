За сутки в Челябинской области заболели ковидом 243 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

13 августа 2022, 13:43 Анна Семенова

Хотя болеет много людей, ограничения со стороны Роспотребнадзора пока не планируется. Фото: ru.freepik.com

А выписались всего 52.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 243 человека, в том числе девять школьников. В это же время выписались по выздоровлению 52 южноуральца. На мазок было направлено 5 722 пациента с симптомами ОРВИ. Скончался в ковидном отделении один человек.

На 13 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 519 человек.

В Роспотребнадзоре РФ уверяют, что пока нет необходимости вводить какие-то ограничения на федеральном уровне. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не критическая. Однако соблюдать меры предосторожности: носить в общественных местах маски и мыть руки, а также вакцинироваться необходимо.