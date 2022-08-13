Психолог Петухова: когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает

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13 августа 2022, 07:56

Alexandr Liskin/Russian Look

Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, что игнорирование отдыха может привести к болезням.

В беседе с RT психолог Петухова заявила, что отдых обязательно должен быть полноценным. У трудоголиков — людей с невротическим трудоголизмом, отдыхать получается хуже. Так, изводящие себя люди рано или поздно могут потерять точку опоры, впасть в депрессию.

«Здоровая личность — это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот «бассейн» иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию», — объяснила Петухова.

Эксперт подчеркнула, что игнорирование отпуска приводит к различным заболеваниям, поскольку организм в этот момент удовлетворяет потребность человека «в покое».

«Когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает и не понимает, а всё потому, что организм заставляет взять перерыв», — заключила Петухова.