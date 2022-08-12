В Челябинской области за сутки прибавилось 236 больных ковидом

Рассказываем, где сделать прививку в предстоящие выходные.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 236 человек, в том числе заболели 10 школьников. Выздоровели и выписались после перенесенного ковида 103 человека. Терапевты направили на ПЦР-тест 6 405 пациентов с симптомами ОРВИ. Скончался от вируса один человек.
На 12 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 329 человек.
По-прежнему актуален вопрос вакцинации. Если вы не успеваете сходить в поликлинику в будни, для вас работают мобильные пункты в выходные. Вот актуальное расписание на эту неделю.
Челябинск:
- ГКБ №1 будни с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00
13 и 14 августа:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Магнитогорск:
С 15 по 18 августа:
- ТРК «Гостиный двор» с 16:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 16:00 - 18:00
Златоуст:
12-14 августа
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
13 и 14 августа:
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Бреды:
13 и 14 августа:
- ТК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Пласт:
14 августа:
- ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.
В Магнитогорске:
- ГБ № 1, приёмный покой.
В Кыштыме:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой.
В Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
В Миассе:
- Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
В Копейске:
- Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00.