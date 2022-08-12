В Челябинской области за сутки прибавилось 236 больных ковидом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

12 августа 2022, 09:25 Анна Семенова

Вакцинация безболезненна и поможет избежать осложнений при ковиде. Фото: ru.freepik.com

Рассказываем, где сделать прививку в предстоящие выходные.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 236 человек, в том числе заболели 10 школьников. Выздоровели и выписались после перенесенного ковида 103 человека. Терапевты направили на ПЦР-тест 6 405 пациентов с симптомами ОРВИ. Скончался от вируса один человек.

На 12 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 329 человек.

По-прежнему актуален вопрос вакцинации. Если вы не успеваете сходить в поликлинику в будни, для вас работают мобильные пункты в выходные. Вот актуальное расписание на эту неделю.

Челябинск:

ГКБ №1 будни с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00

13 и 14 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Магнитогорск:

С 15 по 18 августа:

ТРК «Гостиный двор» с 16:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 16:00 - 18:00

Златоуст:

12-14 августа

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

13 и 14 августа:

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Бреды:

13 и 14 августа:

ТК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Пласт:

14 августа:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт.

В Магнитогорске:

ГБ № 1, приёмный покой.

В Кыштыме:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой.

В Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

В Миассе:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

В Копейске: