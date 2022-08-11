За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 230 человек

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11 августа 2022, 09:21 Анна Семенова

Медики в кулуарах уже говорят о начале новой волны ковида. Фото: ru.freepik.com

Иммунологи считают, что новая волна в стране уже идет.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 230 человек, в том числе 12 школьников. В этот же период выписался после перенесенного коронавируса 91 человек. На мазок направили 7277 человек с симптомами ОРВИ. Скончался один человек.

На 11 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2197 человек.

Мнение врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока озвучил сайт коронавирус.рф. За последние сутки в стране заболели ковидом почти 24 тысячи человек, выросло количество госпитализаций, некоторые регионы постепенно начали возвращать противоэпидемиологические меры. Неофициально медики уже говорят о начале новой волны. Лучшей защитой от серьезных последствий по-прежнему является вакцинация.