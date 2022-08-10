Врач Татьяна Рутковская рассказала, что в газировке и мороженном содержится высокое содержание сахара

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10 августа 2022, 14:31

Фото: unsplash

Многие летние продукты могут спровоцировать повышение сахара выше нормы. Особенно тяжело придётся тем, у кого сахарный диабет, об этом сообщает Вечерняя Москва.

Врач-эндокринолог рассказала, что в лидерах рейтинга находятся такие продукты как: различные сладкие напитки — газировки, соки, безалкогольные коктейли с добавлением сиропа и фрукты. В них содержатся сахар, который повышает уровень глюкозы. В таких случаях следует выбирать варианты без сахара, либо добавлять лимон, мяту или огурец для вкуса.

«Особенно тем, у кого есть сахарный диабет, стоит быть с фруктами и ягодами поаккуратнее. Нельзя сказать, что им совсем нельзя такие продукты, но все же надо проявить умеренность — не больше 100–150 граммов за раз», — пояснила эксперт.

Также ещё одним продуктом, повышающим сахар является мороженое. В его стаканчике содержится много жиров, в следствие чего сахар повышается постепенно. Но резкий скачок может произойти из-за добавок.