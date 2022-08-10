За сутки в Челябинской области ковидом заболели 227 человек

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10 августа 2022, 09:25 Анна Семенова

Коронавирус стал менее опасным, чем раньше. Фото: ru.freepik.com

Смертей не зарегистрировано.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 227 человек, в том числе 11 школьников. В этот же период выписались по выздоровлению 231 человек. На мазок для определения ковида направлено 7 175 человек с симптомами ОРВИ. Смертей от вируса не зарегистрировано.

На 10 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 059 человек.

В Роспотребнадзоре России рассказали, что сегодня почти 93% выявленных случаев коронавируса – это штаммы «омикрон» ВА.4 и ВА.5, «кентавр» выявлен лишь в одном случае. Лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах. Других ограничительных мер вводить пока не планируют.