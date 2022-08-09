За сутки в Челябинской области ковидом заболели 232 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

9 августа 2022, 09:31 Анна Семенова

Коронавирус заставляет вновь вводить специальные меры. Фото: ru.freepik.com

Всего с болезнью сегодня борется более двух тысяч южноуральцев.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 232 человек, в том числе у 10 школьников. Также ПЦР-тест взяли у 2660 человек с симптомами ОРВИ.

В этот же период выздоровели и выписались 218 пациентов. Один пациент ковидного отделения скончался, не справившись с болезнью.

На 9 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 2 063 человека.

А в стране понемногу начинают возобновлять противоэпидемиологические меры. Например, в курортном городе Сочи вновь проводятся регулярные обработки на пляжах, в транспорте и парках. Также развернуты дополнительные ковидные койки в больнице. У сотрудников сферы обслуживания проверят наличие действующей вакцинации.