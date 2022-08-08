За сутки коронавирус подтвердился у 235 южноуральцев

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8 августа 2022, 10:07 Анна Семенова

Коронавирус войдет в полную силу в сентябре- октябре. Фото: ru.freepik.com

Но смертей больше не становится.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 235 человек, в том числе девять школьников. Победили вирус и выписались из больниц и поликлиник 210 человек. Сдали мазки на определение ковида 5 876 южноуральцев с симптомами ОРВИ. Один человек скончался.

На 8 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 2 050 человек.

Эксперты считают, что пик заболеваемости придется на осень, когда люди вернутся из отпусков, начнутся занятия в школах и университетах. Прогнозируется, что новая волна продлится около двух месяцев. Штаммы «омикрон» и «кентавр» очень заразны, но они легче переносятся.