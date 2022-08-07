За сутки в Челябинской области заболели ковидом 230 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

7 августа 2022, 15:26 Анна Семенова

Эксперты говорят, что новый подвид омикрона не вызовет всплеска летальных исходов. Фото: ru.freepik.com

Сегодня лечение от коронавируса получает более двух тысяч южноуральцев.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 230 человек, в том числе 11 школьников. За этот же период было выписано по выздоровлению 115 человек. Проведено 5830 тестов у пациентов с симптомами ОРВИ. Скончался один больной коронавирусом.

На 7 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 2 026 человек.

И хотя в Челябинской области заболеваемость выросла, в целом по России госпитализаций стало меньше, за прошедшие сутки их количество сократилось на 29,7%. Однако снизилось и число выздоравливающих, по сравнению с субботой на 18,7%.

Всего в стране за сутки умерло от ковида 44 человек.