В Челябинской области за сутки прибавилось 228 больных ковидом

Среди них 12 школьников.
По сообщению пресс-службы областного Минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР - тест получили 228 человек, в том числе 13 школьников. В этот же период победили коронавирус и выписались из больниц и поликлиник 378 человек. Скончался в ко видном отделении один южноуралец.
На 6 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 1912 человек.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю показатель коллективного иммунитета в России снизился. Неделю назад он составлял 10,7%, сегодня - 8,6%.
Эпидемиологи напоминают о важности вакцинации каждые полгода.