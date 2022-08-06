В Челябинской области за сутки прибавилось 228 больных ковидом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

6 августа 2022, 09:39 Анна Семенова

Уровень иммунитета в России упал. Фото: ru.freepik.com

Среди них 12 школьников.

По сообщению пресс-службы областного Минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР - тест получили 228 человек, в том числе 13 школьников. В этот же период победили коронавирус и выписались из больниц и поликлиник 378 человек. Скончался в ко видном отделении один южноуралец.

На 6 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с соответствующими анализами 1912 человек.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю показатель коллективного иммунитета в России снизился. Неделю назад он составлял 10,7%, сегодня - 8,6%.

Эпидемиологи напоминают о важности вакцинации каждые полгода.