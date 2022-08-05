За сутки в Челябинской области заболело ковидом более 250 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

5 августа 2022, 09:19 Анна Семенова

Заболеваемость коронавирусом за месяц выросла вдвое. Фото: ru.freepik.com

Рассказываем, где сделать прививку в предстоящие выходные.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки вновь зафиксировано увеличение количества заражений коронавирусом. Положительные ПЦР-тесты получили 252 человека, в том числе 13 школьников. Выздоровели при этом после перенесенного ковида 138 человек. Смертей не зафиксировано ни одной.

На 5 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и соответствующими анализами 1 925 человек.

Специалисты от медицины напоминают о важности вакцинации каждые шесть месяцев. Это убережет вас и ваших близких от тяжелого течения заболевания и смерти.

Сделать прививку можно не только в будни в поликлинике, но и в выходные в мобильных пунктах. Вот их расписание на ближайшие дни.

Челябинск:

ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00

В субботу, 6 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

СНТ «Сигнал-2» с 13:00 - 14:00

В воскресенье, 7 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Магнитогорск:

с 8 по 11 августа:

ТРК «Гостиный двор» с 16:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 16:00 - 18:00

Златоуст:

6 и 7 августа:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Бреды:

6 и 7 августа:

ТК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Миасс:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

Копейск: