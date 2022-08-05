За сутки в Челябинской области заболело ковидом более 250 человек

Рассказываем, где сделать прививку в предстоящие выходные.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки вновь зафиксировано увеличение количества заражений коронавирусом. Положительные ПЦР-тесты получили 252 человека, в том числе 13 школьников. Выздоровели при этом после перенесенного ковида 138 человек. Смертей не зафиксировано ни одной.
На 5 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и соответствующими анализами 1 925 человек.
Специалисты от медицины напоминают о важности вакцинации каждые шесть месяцев. Это убережет вас и ваших близких от тяжелого течения заболевания и смерти.
Сделать прививку можно не только в будни в поликлинике, но и в выходные в мобильных пунктах. Вот их расписание на ближайшие дни.
Челябинск:
- ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00
В субботу, 6 августа:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- СНТ «Сигнал-2» с 13:00 - 14:00
В воскресенье, 7 августа:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Магнитогорск:
с 8 по 11 августа:
- ТРК «Гостиный двор» с 16:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 16:00 - 18:00
Златоуст:
6 и 7 августа:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Бреды:
6 и 7 августа:
- ТК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
Миасс:
- Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
Копейск:
- Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00