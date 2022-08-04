В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

4 августа 2022, 09:36 Анна Семенова

Коронавирус вновь становится опасным. Фото: ru.freepik.com

Болеют не только взрослые, но и дети

Согласно социологическим опросам, многие россияне искренне считают, что вопрос с коронавирусной инфекцией уже закрыт и больше зараза не опасна. Однако прогнозы эпидемиологов уже сбываются с точностью: количество заражений вновь растет, и растет быстро. За месяц в Челябинской области ежедневные цифры выросли вдвое. Только за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 234 человека, в том числе 11 школьников. В то же время выздоровело и выписалось 190 человек. Скончался от вируса один человек.

На 4 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 811 человек.

Кстати, на уровне правительства России вопрос о том, чтобы вернуться к обязательной вакцинации, пока не поднимался. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заметил, что Кремль не снимал повышенные меры эпидемиологической безопасности.