В Челябинской области количество заболевших ковидом за сутки перевалило за 200

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31 июля 2022, 13:08 Анна Семенова

Коронавирус вновь набирает силу. Фото: ru.freepik.com

Количество заражений растет.

Осень еще не наступила и коллективы наполовину пустуют, но заболеваемость ковидом, как и прогнозировали эпидемиологи, растет. По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили сразу 217 человек, в том числе семь школьников. В начале лета ежедневные цифры едва достигали 90 человек. Выздоровели и получили справки о том, что полностью здоровы, 246 человек. Один человек не справился с коронавирусной инфекцией и скончался.

На 31 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 723 человека.

Глядя на статистику по стране, можно сделать вывод, что госпитализаций стало меньше, но и выздоравливать стало меньше (за сутки выписались 6056 человек и это на 2,5% меньше, чем днем ранее). Всего за прошедшие сутки умерло от ковида 38 россиян.