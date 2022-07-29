Где жителям Челябинской области сделать прививку от ковида в выходные.

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

29 июля 2022, 09:26 Анна Семенова

Привиться можно не только в будни, но и в выходные. Фото: ru.freepik.com

Заболеваемость в регионе не снижается.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки вновь наметилось увеличение количества заболевших. Положительный ПЦР-тест получили 174 человека, в том числе семь школьников. Выздоровели и выписались за тот же период 186 человек. Скончался в больнице один человек.

На 29 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 723 человека.

Публикуем адреса мобильных пунктов, где можно привиться в предстоящие выходные.

Челябинск:

ГКБ №1, будни с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00

Суббота, 30 июля:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

СНТ «Сигнал-2» с 13:00 - 14:00

Воскресенье, 31 июля:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

Златоуст:

Пятница, 29 июля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00

30 и 31 июля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00

Верхнеуральск:

Суббота, 30 июля:

Городская площадь с 15:00 - 19:00

Копейск:

Суббота, 30 июля:

СНТ «Кировец» с 9:00 - 12:00.

Круглосуточные пункты вакцинации :

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Варна, Увелка, Куса:

Районная больница, приёмный покой

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш:

Городская больница, приёмный покой

село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приёмный покой стационара

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

село Кизильское:

Районная больница

Миасс:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

Копейск: