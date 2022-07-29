Где жителям Челябинской области сделать прививку от ковида в выходные.

Заболеваемость в регионе не снижается.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки вновь наметилось увеличение количества заболевших. Положительный ПЦР-тест получили 174 человека, в том числе семь школьников. Выздоровели и выписались за тот же период 186 человек. Скончался в больнице один человек.
На 29 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 723 человека.
Публикуем адреса мобильных пунктов, где можно привиться в предстоящие выходные.
Челябинск:
- ГКБ №1, будни с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00
Суббота, 30 июля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- СНТ «Сигнал-2» с 13:00 - 14:00
Воскресенье, 31 июля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
Златоуст:
Пятница, 29 июля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00
30 и 31 июля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00
Верхнеуральск:
Суббота, 30 июля:
- Городская площадь с 15:00 - 19:00
Копейск:
Суббота, 30 июля:
- СНТ «Кировец» с 9:00 - 12:00.
Круглосуточные пункты вакцинации :
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Варна, Увелка, Куса:
- Районная больница, приёмный покой
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш:
- Городская больница, приёмный покой
село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приёмный покой стационара
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
село Кизильское:
- Районная больница
Миасс:
- Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
Копейск:
- Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00.