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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 164 человека и умерли двое

, 09:52

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 164 человека и умерли двое
Коронавирус продолжает циркулировать на Южном Урале. Фото: ru.freepik.com

Выздоровели за тот же период 110 человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 164 человека, в том числе шесть школьников. В это же время выписались после перенесенного ковида 110 человек. Двое южноуральцев скончались на больничных койках.

На 28 июля в регионе официально переносят COVID-19  под присмотром врачей 1 736 человек.

Специалисты рассказали, как отличить коронавирус от других инфекций, особенно если вы привезли его из отпуска. Высокая температура, рвота и понос, дополненные кашлем, чиханием, болью в горле с наибольшей долей вероятности – симптомы омикрон-штамма.

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