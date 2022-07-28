За сутки в Челябинской области заболели ковидом 164 человека и умерли двое

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28 июля 2022, 09:52 Анна Семенова

Коронавирус продолжает циркулировать на Южном Урале. Фото: ru.freepik.com

Выздоровели за тот же период 110 человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 164 человека, в том числе шесть школьников. В это же время выписались после перенесенного ковида 110 человек. Двое южноуральцев скончались на больничных койках.

На 28 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 736 человек.

Специалисты рассказали, как отличить коронавирус от других инфекций, особенно если вы привезли его из отпуска. Высокая температура, рвота и понос, дополненные кашлем, чиханием, болью в горле с наибольшей долей вероятности – симптомы омикрон-штамма.