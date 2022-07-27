Жителям удалённых районов Приморья необходимые лекарства доставят прямо на дом

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27 июля 2022, 04:57

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Приморский край стал регионом апробации пилотного проекта социального воздействия по доставке жителям удалённых и труднодоступных территорий лекарственных средств. С февраля 2021 года по июль 2022 года по соглашению между правительством Приморского края, Почтой России и ВЭБ.РФ льготной категории граждан необходимые им препараты приносили прямо на дом почтальоны.

«Доставка производится самым уязвимым категориям – инвалидам, пациентам, перенёсшим в течение двух лет инфаркт, операцию на сердце или инсульт, больным сахарным диабетом, получающим инсулин. Раньше для получения лекарств им необходимо было ехать в районный центр, выписывать рецепт, затем идти в аптеку и там получать медикаменты. В результате они получали льготные лекарства нерегулярно, что неблагоприятно сказывалось на их здоровье. Теперь эта проблема решена», – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

По её словам, реализация проекта дала очень хорошие результаты, потому решено продлить практику доставки лекарств на дом до конца этого года, а также и на 2023. На эти цели в краевом бюджете заложено почти 8 миллионов рублей.

К доставке медикаментов планируется подключить мобильные комплексы, которые в начале этого года поступили в 23 медучреждения Приморья, а также обеспечить выдачу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах края. Но пока приносить лекарства на дом продолжат почтальоны.

Кроме того при доставке медикаментов почтальоны рассказывают людям о важности прохождения диспансеризации, о применении новых методов обследования, позволяющих диагностировать заболевания на ранних стадиях, о скрининге сахарного диабета, гипертонической болезни. Это также приносит свои результаты – свыше двух тысяч жителей Приморья после получения разъяснительной информации от почтальонов уже прошли полный курс бесплатной диспансеризации в государственных медицинских учреждениях края.

Также в крае продолжается реализация госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.