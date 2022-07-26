В Челябинской области за сутки заболели ковидом 164 человека

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26 июля 2022, 09:45 Анна Семенова

Каждый день заболеваемость на Южном Урале растет. Фото: ru.freepik.com

За неделю количество заражений значительно выросло.

Еще пару недель назад ежедневно южноуральские медики фиксировали около 90 заражений коронавирусом. Сегодня положительный ПЦР-тест получили 164 человека, в том числе шестеро школьников. В то же время выписались по выздоровлению 163 человека. Один пациент оказался бессильным перед ковидом и скончался.

На 26 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 744 человек.

Вирусологи считают, что хотя заболеваемость в России и ползет вверх, вряд ли будет введен очередной локдаун. Однако соблюдать меры безопасности стоит всем, особенно группам риска. Социальная дистанция, ношение масок, использование антисептиков снова актуально. А вакцинация защитит от тяжелого течения болезни и летального исхода.