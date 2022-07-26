В Челябинской области за сутки заболели ковидом 164 человека

За неделю количество заражений значительно выросло.
Еще пару недель назад ежедневно южноуральские медики фиксировали около 90 заражений коронавирусом. Сегодня положительный ПЦР-тест получили 164 человека, в том числе шестеро школьников. В то же время выписались по выздоровлению 163 человека. Один пациент оказался бессильным перед ковидом и скончался.
На 26 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 744 человек.
Вирусологи считают, что хотя заболеваемость в России и ползет вверх, вряд ли будет введен очередной локдаун. Однако соблюдать меры безопасности стоит всем, особенно группам риска. Социальная дистанция, ношение масок, использование антисептиков снова актуально. А вакцинация защитит от тяжелого течения болезни и летального исхода.