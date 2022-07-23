За сутки в Челябинской области ковидом заболело 139 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

23 июля 2022, 09:16 Анна Семенова

С каждым днем количество заболевших увеличивается. Фото: ru.freepik.com

Количество заразившихся продолжает расти.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 139 человек, в том числе пятеро школьников. Заболеваемость в регионе продолжает расти.

Выписались по выздоровлению 118 человек, умер на больничной койке один ковидный пациент.

На 23 июля в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром медиков 1 857 человек.

Всемирная организация здравоохранения считает, что необходимо разрабатывать новые вакцины от ковида. Все дело в том, что прививки спасли много жизней, но при этом не повлияли на уменьшение скорости распространения вируса. Нужны такие препараты, которые смогут снизить передачу коронавируса от человека к человеку. Такими могут стать, например, спреи в нос.

Кстати, за год использования вакцины удалось спасти от смерти

19,8 млн человек.