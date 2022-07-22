Эндокринологи утверждают что мозг от ковида устает

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22 июля 2022, 22:24 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В Эндокринологическом научном центре в Москве (ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России) состоялось очередное заседание пресс-клуба «ГОРМОНиЯ», приуроченном ко дню мозга. Главные темы этого заседания - последствия коронавируса, которые отражаются на работе головного мозга, передовые технологии при операциях на гипофизе, последствия избытка и недостатка гормонов гипофиза. В заседании пресс-клуба приняли участие доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, ведущий научный сотрудник отделения нейроэндокринологии Екатерина Пигарова, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Григорьев и кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник отделения нейроэндокринологии, председатель Российского общества молодых эндокринологов Патимат Хандаевой.

К чему приводит дисбаланс гормонов гипофиза? Этим актуальным вопросом врач Патимат Хандаева открыла заседание пресс-клуба. Она про две ярко выраженные болезни: акромегалию (гипофиз продуцирует слишком много гормона роста), из-за чего черты человека резко укрупняются, а рост тела может продолжаться и достигать более двух метров, и гипофизарный нанизм (недостаточность гормона роста), или карликовость, когда видна диаметрально противоположная ситуация. Как считает Патимат Хандаевой, эти заболевания поддаются лечению при назначении своевременных терапий. Так болезнь Иценко-Кушинга, при котором нарушение выработки кортизола приводит к избыточному весу независимо от соблюдения строгой диеты. Современная хирургия способна решить и эти проблемы со здоровьем. В конце своего выступления врач сформулировала основные положение, которые нужно помнить о гормонах: эндокринная система регулирует все системы жизнедеятельности организма; изменения в уровне гормонов могут привести к серьезным последствиям; необходимо быть внимательнее друг к другу. Небольшие изменения во внешности могут быть причиной гормональных расстройств.



Вторую часть заседания продолжил Андрей Григорьев, подробно рассказав о современном представлении хирургии аденом гипофиза и истории развития операций, проводимых на мозге в области, так называемого, турецкого седла.

Нейрохирург поведал о различных видах операций: транскраниальном трансназальном доступах к этой области и современной разновидности трансназального доступа с применением эндоскопических технологий. Григорьев также рассказал о впечатляющей статистике падения смертности при проведении таких хирургических вмешательств: с 20% в начале XX века до менее одного процента в наши дни. Лейтмотивом сообщения была вариативность подходов современных специалистов к лечению аденом.



Завершающая часть ознаменовалась вопросами журналистов. Отвечая на вопрос, с чем связана постковидная усталость мозга, когда после болезни у человека наблюдаются сложности с запоминанием и концентрацией, доктор Екатерина Пигарова объяснила, что такие последствия после инфекционных заболеваний встречаются нередко и в большинстве случаев не связаны с гормонами и гипофизом, «это лишь, так называемое, страдание нервной ткани головного мозга», - отмечает нейроэндокринолог. Далее она добавила, что синдром хронической усталости давно признан ВОЗ, но для начала необходимо исключить все остальные заболевания, в том числе гипофиза. В заключение врач отметила, что напрямую «усталость» не связана с нейроэндокринной системой и очень трудно ответить, какова будет продолжительность такого синдрома без тщательного осмотра и обследования.



Андрей Григорьев привёл статистику китайских коллег, заявив, что около 40% китайских пациентов, переболевших коронавирусом, страдают из-за острого развития спутанности сознания, а также что порядка 80% больных, перенёсших Covid-19, имеют в той или иной степени выраженности когнитивные нарушения в виде деменции, тревоги или депрессии. Ещё он отметил, что для того, чтобы пациента вывести из таких состояний достаточно простых мер: нормализации условий восстановления (режима сна и бодрствования, обеспечение крепкого сна ночью, прогулок днём и соблюдения режима правильного питания).



На вопрос о том, как выявить аденому на ранних этапах, доктор Григорьев сказал, что следует внимательно следить за симптоматикой со стороны зрительных путей, фиксировать специфическую головную боль лобно-височной локализации, а также отмечать нарушения в гормональном статусе. При появлении подобных жалоб, необходимо сразу же обратиться к специалистам соответствующего профиля и, как вариант, начать с проведения МРТ-исследования.