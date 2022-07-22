Где южноуральцам привиться от ковида в ближайшие выходные

Заболеваемость в регионе неуклонно растет.
По данным областного минздрава, за минувшие сутки в регионе получил подтверждение коронавируса 131 человек, в том числе пять школьников, с каждым днем эта цифра увеличивается. При этом выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 106 южноуральцев. Три человека скончались в ковидных отделениях.
На 22 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром медиков 1 837 человек.
Самой эффективной мерой защиты от коронавируса является прививка. Сделать ее можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Расписание на предстоящие выходные такое:
Челябинск:
- ГКБ №1, в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
23 июля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- СНТ «Сигнал-2» с 13:00 - 14:00
24 июля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
Златоуст:
22 июля:
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00
23 и 24 июля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Троицк:
23 июля:
- Центральная площадь с 15:00 - 19:00
Копейск:
23 июля:
- СНТ «Кировец» с 9:00 - 12:00
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Не забывайте соблюдать после прививки простые меры предосторожности: носите маску в общественных местах, мойте руки и пользуйтесь санитайзером.