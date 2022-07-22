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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

Где южноуральцам привиться от ковида в ближайшие выходные

, 11:37

Где южноуральцам привиться от ковида в ближайшие выходные
Прививка защитит от тяжелого течения болезни. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Заболеваемость в регионе неуклонно растет.

По данным областного минздрава, за минувшие сутки в регионе получил подтверждение коронавируса 131 человек, в том числе пять школьников, с каждым днем эта цифра увеличивается.  При этом выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 106 южноуральцев. Три человека скончались в ковидных отделениях.

На 22 июля в регионе официально переносят COVID-19  под присмотром медиков 1 837 человек.

Самой эффективной мерой защиты от коронавируса является прививка. Сделать ее можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Расписание на предстоящие выходные такое:

Челябинск:

  • ГКБ №1, в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

23 июля:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
  • СНТ «Сигнал-2»  с 13:00 - 14:00

24 июля:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

Златоуст:

22 июля:

  • ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00

23 и 24 июля:

  • «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
  • ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Троицк:

23 июля:

  • Центральная площадь  с 15:00 - 19:00

Копейск:

23  июля:

  • СНТ «Кировец»  с 9:00 - 12:00

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

  • ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
  • ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
  • ЖД Вокзал, медпункт

Не забывайте соблюдать после прививки простые меры предосторожности: носите маску в общественных местах, мойте руки и пользуйтесь санитайзером.

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