Если затраты на здравоохранение увеличат до 10% ВВП, продолжительность жизни вырастет до 84 лет

В Институте народнохозяйственного прогнозирования считают, что через 13 лет численность населения страны может сократиться. Чтобы увеличить продолжительность жизни людей, требуется изменить финансирование системы здравоохранения. На неё должно тратиться не менее 6,5% от ВВП.
Низкие доходы населения крайне негативно влияют на уровень жизни людей. В России снижение доходов наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Исправление демографических проблем возможно только при увеличении зарплат, пособий. Борьба с бедностью должна приобрести более масштабный характер.
Финансирование системы здравоохранения в настоящий момент осуществляется исходя из имеющихся возможностей бюджета. В пандемийный период затраты на лечение россиян были увеличены, потом снова сократили. Если затраты на здравоохранение будет увеличено до 10% ВВП, продолжительность жизни увеличится до 84 лет, полагают эксперты. Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что продолжительность жизни в России превысила 73 года. Необходимо довести показатель до 78 лет. Для этого должны быть пересмотрены социальные программы, повышено качество медицинского обслуживания.
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