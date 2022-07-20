В Челябинской области вновь увеличилось число заболевших коронавирусом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

20 июля 2022, 09:26 Анна Семенова

Ковид вновь заявляет о себе громче. Фото: ru.freepik.com

За сутки заразилось 120 человек.

Каждый день наблюдается небольшая, но устойчивая динамика на увеличение числа заболевших. Если вчера положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 115 человек, то сегодня таких уже 120. В том числе пять школьников. Выписаны по выздоровлению 84 человека. Один южноуралец не смог победить болезнь и скончался.

Увеличилось и количество тестов, проводимых за сутки, сегодня эта цифра составляет 6 326 – столько жителей региона обратились к врачам с признаками ОРВИ.

На 20 июля в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 754 человека.

А в это время страна обсуждает новый штамм под названием «кентавр». Пока врачам известно, что распространяется он быстрее и даже может вытеснить другие подвиды «омикрона», однако тяжелых течений болезни штамм не вызывает.