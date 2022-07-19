В Челябинской области растет заболеваемость ковидом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

19 июля 2022, 10:04 Анна Семенова

Новая волна прогнозируется в ближайшее время. Фото: ru.freepik.com

За сутки положительный ПЦР-тест получили 115 человек.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки заразились коронавирусом 115 человек, это максимальное значение за последний месяц (вчера положительный ПЦР-тест получили 110 южноуральцев). Немного подросли и значения среди школьников, сегодня на учет к врачу встали пятеро несовершеннолетних (вчера – четыре).

При этом выписались по выздоровлению 130 человек. Скончался от болезни один житель области.

На 19 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 719 человек.

Кстати, динамика наблюдается не только в Челябинске, но и по всей стране. ТАСС сообщает, что доля положительных тестов на коронавирус в частных лабораториях страны выросла в несколько раз. Специалисты предрекают новую волну в течение месяца.