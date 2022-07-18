За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 110 человек

Количество заразившихся понемногу увеличивается с каждым днем.
За прошедшие сутки миндрав Челябинской области зафиксировал 110 случаев заболевания коронавирусом. В числе заразившихся четыре школьника. При это выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 85 человек. Скончалось от ковида два человека.
На 18 июля в регионе официально переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей и с подтвержденными анализами 1 735 человек.
Специалисты минздрава еще раз подчеркивают: ковид никуда не делся, поэтому даже летом необходимо соблюдать меры профилактики. Они просты:
- Если вы приболели, оставайтесь дома, избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, температура, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.
- Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача, который пропишет вам необходимые лекарства.
- Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут). Эта мера профилактики сводит риск заражения к минимуму в пространствах, где вы находитесь вместе с другими людьми.
- Защитите себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для того чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета.
- Мойте руки. Это одна из эффективных мер профилактики коронавирусной инфекции.
- В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для групп риска.