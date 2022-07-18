За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 110 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

18 июля 2022, 09:38 Анна Семенова

Количество заболевших ползет вверх. Фото: ru.freepik.com

Количество заразившихся понемногу увеличивается с каждым днем.

За прошедшие сутки миндрав Челябинской области зафиксировал 110 случаев заболевания коронавирусом. В числе заразившихся четыре школьника. При это выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 85 человек. Скончалось от ковида два человека.

На 18 июля в регионе официально переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей и с подтвержденными анализами 1 735 человек.

Специалисты минздрава еще раз подчеркивают: ковид никуда не делся, поэтому даже летом необходимо соблюдать меры профилактики. Они просты: