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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 110 человек

, 09:38

За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 110 человек
Количество заболевших ползет вверх. Фото: ru.freepik.com

Количество заразившихся понемногу увеличивается с каждым днем.

За прошедшие сутки миндрав Челябинской области зафиксировал 110 случаев заболевания коронавирусом. В числе заразившихся четыре школьника.  При это выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 85 человек. Скончалось от ковида два человека.

На 18 июля в регионе официально переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей и с подтвержденными анализами 1 735 человек.

Специалисты минздрава еще раз подчеркивают: ковид никуда не делся, поэтому даже летом необходимо соблюдать меры профилактики. Они просты:

  • Если вы приболели, оставайтесь дома, избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, температура, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.
  • Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача, который пропишет вам необходимые лекарства.
  • Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут). Эта мера профилактики сводит риск заражения к минимуму в пространствах, где вы находитесь вместе с другими людьми.
  • Защитите себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для того чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета.
  • Мойте руки. Это одна из эффективных мер профилактики коронавирусной инфекции.
  • В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для групп риска.

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