За сутки в Челябинской области ковид подтвердился у 93 человек

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11 июля 2022, 09:33 Анна Семенова

Вирус продолжает активно циркулировать. Фото: ru.freepik.com

В стране увеличился процент распространения вируса.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, количество заболевших вновь перевалило за 90. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 93 южноуральца, в том числе три школьника. В этот же период выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 78 ковидных пациентов. Один человек скончался от вируса.

На 11 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром медиков 1 410 человек.

А в это время в стране ситуация складывается не в пользу антипрививочников. Коэффициент распространения коронавируса достиг значений февраля. За сутки заразилось 3539 человек, умерло 49 человек.

Хотя все ограничения, связанные с пандемией, сняли, необходимо соблюдать меры предосторожности.