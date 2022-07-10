За сутки в Челябинской области заболели ковидом 87 человек

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10 июля 2022, 09:25 Анна Семенова

Коронавирус не стоит недооценивать. Фото: ru.freepik.com

И трое скончались от инфекции.

Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 87 южноуральцев, в том числе четверо школьников. В это же время выздоровели и получили справку от врача 128 человек. Три человека скончались от осложнений после перенесенного ковида. Также за 24 часа было проведено 5 186 тестов для пациентов с симптомами ОРВИ.

На 10 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром медиков 1 379 человек.

Специалисты-эпидемиологи сообщают о том, что симптомы заболевания коронавирусом и обычным ОРВИ очень похожи. Однако думать о том, что риска подхватить ковид сейчас нет, не стоит. Запущенная болезнь может привести к осложнению хронических заболеваний. Если симптомы затянулись, необходимо в обязательном порядке показаться врачу. Кстати, признаком новой мутации «омикрона» называют сильную ночную потливость.