В Челябинской области за сутки 93 человека заболело ковидом и три скончалось

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7 июля 2022, 09:36 Анна Семенова

Новые штаммы не дают населению Земли расслабляться. фото: ru.freepik.com

В мире ждут новую волну, вызванную мутациями штамма «Омикрон».

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 93 человека, в том числе четверо школьников. В этот же период 95 человек получили справки о выздоровлении и вернулись к обычной жизни. Три человека не справились с последствиями заражения и скончались.

Всего за 24 часа было проведено 7 455 тестов на наличие инфекции.

На 7 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром медиков 1 475 человек.

ТАСС же сообщает, что за последние две недели количество случаев инфицирования «короной» выросло на 30%. Всему виной новые штаммы BA.4 и BA.5. А, например, в Индии и вовсе выявлен абсолютно новый, пока не изученный штамм.

Специалисты ВОЗ призывают не пренебрегать вакцинацией, в том числе бустерной, особенно это касается групп риска.