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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

В Челябинской области за сутки заболели ковидом 88 человек

, 09:24

В Челябинской области за сутки заболели ковидом 88 человек
Люди заражаются коронавирусом ежедневно. Фото: ru.freepik.com

Всего в регионе получают лечение от коронавируса 1540 южноуральцев.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 88 человек, в том числе пять школьников. В это же время выписались по выздоровлению 137 человек. Было проведено 4 009 ПЦР-тестов.  Два человека не смогли победить ковид и скончались.

На 5 июля в регионе официально переносят COVID-19  под присмотром врачей 1 540 человек.

А в то время как в России отменяются все ограничения, в соседнем Казахстане их уже потихоньку возвращают. Например, в Алма-Ате из-за роста заболеваемости вновь введен масочный режим, а организациям рекомендовано переводить сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистант.

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