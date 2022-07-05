В Челябинской области за сутки заболели ковидом 88 человек

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5 июля 2022, 09:24 Анна Семенова

Люди заражаются коронавирусом ежедневно. Фото: ru.freepik.com

Всего в регионе получают лечение от коронавируса 1540 южноуральцев.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 88 человек, в том числе пять школьников. В это же время выписались по выздоровлению 137 человек. Было проведено 4 009 ПЦР-тестов. Два человека не смогли победить ковид и скончались.

На 5 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 540 человек.

А в то время как в России отменяются все ограничения, в соседнем Казахстане их уже потихоньку возвращают. Например, в Алма-Ате из-за роста заболеваемости вновь введен масочный режим, а организациям рекомендовано переводить сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистант.