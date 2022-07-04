Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил об опасности чаепития со сладостями, это угроза развития инфекционных заболеваний

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4 июля 2022, 11:00

булочки, фото: Ольга Соколова/globallookpress.com

Привычка к чаепитию со сладостями, конфетами, печеньем, пирожными может негативно повлиять на здоровье человека. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов пояснил в беседе с радио Sputnik, что употребляя сладкие десерты, мы "кормим" не только себя. Чаепитие со сладостями может спровоцировать развитие серьезных инфекционных заболеваний.

По словам доктора Харлова, дело в том, что сладости ест не только человек, но и бактерии в его кишечнике. Оказывается, лишними углеводами мы будем кормить микрофлору, и со временем это может привести к развитию хронической инфекции, которая потихоньку начнет уничтожать иммунитет. В итоге к инфекции присоединятся еще больше разных болезней.

Гастроэнтеролог рассказал, что из-за размножения микрофлоры на фоне приема сладкого у человека может развиться хронический тонзиллит или синдром избыточного бактериального роста.

Кроме этого, углеводы, которые содержатся в сладостях, вызывают повышение уровня инсулина в организме, что грозит ожирением и развитием сахарного диабета второго типа.