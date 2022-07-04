За сутки в Челябинской области заболели ковидом 90 человек

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4 июля 2022, 09:43 Анна Семенова

По-прежнему в регионе болеет порядка полутора тысяч человек. Фото: ru.freepik.com

Вновь сократилось количество выздоровевших.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, положительный ПЦР-тест на вчерашний день получили 90 южноуральцев, в их числе шестеро школьников. В это же время получили справки о выздоровлении после перенесенного коронавируса на 10 человек меньше. Два жителя области скончались, не справившись с болезнью.

Также за сутки был проведен 5 051 тест для тех, кто обратился к врачу с признаками ОРВИ.

На 4 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 591 человек.

А мировые новости не утешают. В июне заболеваемость выросла впервые за полгода. ТАСС сообщает, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось по сравнению в маем на 15% или 17,3 млн человек. Резко подскочили показатели в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии. Однако смертность не растет. В июне во всем мире от ковида умерли около 40,8 тыс. человек, что на треть меньше, чем в прошлом месяце.