В Челябинской области за сутки вновь заболело ковидом более 90 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

3 июля 2022, 09:41 Анна Семенова

Не стоит пренебрегать мерами безопасности. Фото: ru.freepik.com

Смертность находится на нижней отметке.

Сегодняшний цифры от областного минздрава говорят о том, что небольшой прирост по заболевшим наблюдается. Последние несколько дней количество зарегистрированных за сутки заражений коронавирусом не превышало 90 человек, а сегодня таких 93, в том числе пять школьников. Интересно то, что выздоровело за прошедшие сутки ровно столько же – 93 человека. Смертность находится на нижней отметке – от ковида скончался один южноуралец.

На 3 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 583 человека.

Эксперты считают, что подъем заболеваемости может начаться через два-три месяца, этому поспособствует циркуляция новых штаммов и большое количество непривитых.